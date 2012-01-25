Азаров взял на работу людей с Facebook
Не сообщил сколько
Секретариат Кабинета Министров принял на государственную службу лиц, которые прислали премьеру Николаю Азарову свои резюме.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
Как известно, во время одного из онлайн-общений в социальной сети Facebook к премьеру Николаю Азарову обратились молодые люди с просьбой помочь им в трудоустройстве на государственной службе.
Премьер предложил присылать резюме на его электронную почту.
В департаменте кадрового обеспечения Секретариата Кабинета Министров сообщили, что этой возможностью воспользовались многие.
"Люди отправили более 900 обращений. Все они были нами подробно рассмотрены и направлены в соответствующие органы", - отметили специалисты департамента.
По результатам рассмотрения присланных резюме часть кандидатов зачислена в кадровый резерв на должности государственных служащих Секретариата Кабинета Министров.
Кроме того, по поручению премьера, 328 резюме кандидатов отправлены: центральным органам исполнительной власти -134 резюме, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям - 194 резюме.
Все эти резюме направлены для рассмотрения и включения в кадровый резерв на должности госслужащих с учетом требований, определенных положением о формировании кадрового резерва для государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров.