Азаров взял на работу людей с Facebook

Секретариат Кабинета Министров принял на государственную службу лиц, которые прислали премьеру Николаю Азарову свои резюме.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Как известно, во время одного из онлайн-общений в социальной сети Facebook к премьеру Николаю Азарову обратились молодые люди с просьбой помочь им в трудоустройстве на государственной службе.

Премьер предложил присылать резюме на его электронную почту.

В департаменте кадрового обеспечения Секретариата Кабинета Министров сообщили, что этой возможностью воспользовались многие.

"Люди отправили более 900 обращений. Все они были нами подробно рассмотрены и направлены в соответствующие органы", - отметили специалисты департамента.

По результатам рассмотрения присланных резюме часть кандидатов зачислена в кадровый резерв на должности государственных служащих Секретариата Кабинета Министров.

Кроме того, по поручению премьера, 328 резюме кандидатов отправлены: центральным органам исполнительной власти -134 резюме, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям - 194 резюме.

Все эти резюме направлены для рассмотрения и включения в кадровый резерв на должности госслужащих с учетом требований, определенных положением о формировании кадрового резерва для государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров.

Украинская правда