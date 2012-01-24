Жена Иващенко - о его лечении: это как перелом лечить рентгенами

Супруга бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО Валентина ИВАЩЕНКО заявляет, что ее муж крайне возмущен сообщениями Государственной пенитенциарной службы, распространенными в СМИ, о том, что, по заключению комиссии Министерства здравоохранения, которое 18 января провело его обследование, он не нуждается в специализированном лечении в медицинских заведениях Минздрава.

Как говорится в заявлении В.ИВАЩЕНКО, переданном агентству УНИАН, «после многократных в течение длительного времени жалоб на ухудшение состояния здоровья, связанных с обострением хронических болезней позвоночника, В.ИВАЩЕНКО впервые, в конце концов, был обследован в мае 2011 года в Киевской больнице скорой медицинской помощи (КБСМП). Несмотря на то, что обследование было беспричинно прервано, а тем более не проводилось, поскольку не было назначено никакого лечения, он был выписан с заключением об «улучшении состояния здоровья». Однако непонятно, улучшение по сравнению с чем и в результате чего?».

После этого, говорится в заявлении, В.ИВАЩЕНКО был проведен «ряд следующих обследований: второе в июле 2011 года в Киевском клиническом центре эндокринологии, третье – в сентябре 2011 года в связи с возникновением острой боли в позвоночнике – главным врачом-невропатологом Шевченковского района Киева, который назначил соответствующее лечение, и четвертое – в ноябре прошлого года был проведен повторный осмотр тем же врачом».

По словам В.ИВАЩЕНКО, «в связи с тем, что назначенное лечение в течение двух месяцев не проводилось и состояние здоровья моего мужа не улучшилось, врачом-невропатологом повторно было представлено предварительное заключение и рекомендации о необходимых медикаментозных, физиотерапевтических и других лечебных мероприятиях в условиях неврологического стационара под наблюдением специалиста-невропатолога».

Из указанных мероприятий, продолжает супруга В.ИВАЩЕНКО, «в дальнейшем было проведено только медикаментозное лечение и только благодаря тому, что я передала в СИЗО необходимые лекарства. В противном случае в условиях СИЗО и в этот раз не было бы проведено никакого лечения.

Тем не менее, 11 января этого года с участием главного невропатолога Шевченковского района из-за того, что не произошло никакого улучшения состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО, состоялось пятое обследование, 13 января – шестое, теперь уже комиссией Минздрава, по заключению которой В.ИВАЩЕНКО было назначено на 17 января седьмое дообследование, которое состоялось в Институте нейрохирургии Академии медицинских наук.

По его результатам комиссия Минздрава должна была определить окончательные рекомендации для назначения лечения моему мужу».

Как отмечает В.ИВАЩЕНКО, «члены этой комиссии встретились с В.ИВАШЕНКО 18 января, но на то время заключение и рекомендации еще не были ни сформулированы, ни документально оформлены».

«Однако пенитенциарная служба в тот же день поторопилась сообщить неправдивую информацию о том, чего не знали на тот момент даже сами врачи, которые входили в состав комиссии, а именно – якобы их заключение, что В.ИВАЩЕНКО не нуждается в специализированном лечении в медицинских заведениях Минздрава. Создается впечатление, что, во-первых, вместо лечения моему мужу рекомендуется проведение только медицинских обследований. Это как если бы перелом кости лечили количеством сделанных рентгеновских снимков сломанной кости», - заявила супруга бывшего высокопоставленного должностного лица.

Кроме того, по ее убеждению, целью такой непрерывной череды обследований «у кого-то является желание получить «нужное» заключение, что вообще отсутствует необходимость какого-либо лечения В.ИВАЩЕНКО».

«Но что тогда делать с документами, которые я имею по результатам объективных инструментальных исследований, проведенных в КБСМП, Институте нейрохирургии, а также с предварительным заключением врачей?», - задала риторический вопрос супруга В.ИВАЩЕНКО.

При этом она отметила, что готова предоставить эти документы, чтобы убедить «в неправдивости, конъюнктурности сообщений, которые предоставляет в СМИ пенитенциарная служба».

«Досадно и одновременно отвратительно констатировать, что именно это сообщение пресс-службы ГПтС во время вчерашнего заседания Печерского райсуда использовал прокурор, обосновывая возражение в удовлетворении ходатайства адвокатов В.ИВАЩЕНКО о замене ему меры пресечения по медицинским основаниям», - сказала она, отметив, что ей также жаль, что при этом кто-то пытается использовать авторитетных врачей «по «понятиям» карточных шулеров «втемную».