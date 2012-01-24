Янукович: Особенность украинской политики - в ее популизме

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что украинцы разберутся, кто из политиков - популист, а кто действительно заботится о развитии страны.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для совместного проекта New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» - альманаху «Украина и мир 2012. Глобальная повестка дня», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что в 2012 году люди почувствуют реальные позитивные результаты реформ, которые реализуются в стране.

Он отметил, что определенный позитивный опыт проведения реформ наработан в ходе реализации ряда пилотных проектов, однако эта работа показала, что для масштабных преобразований стране нужны подготовленные кадры.

Кроме того, он признал, что речь идет также о сопротивлении модернизационным процессам, как со стороны бюрократов, так и политиков-популистов.

«Особенность украинской политики - в ее популизме, а иногда, к сожалению, даже авантюризме. Часто у нас в угоду политическому популизму наносится вред государству и людям, которых некоторые политики просто обманывают, цинично манипулируя общественным мнением. Это мы видим и сейчас», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил убеждение, что украинский народ неоднократно доказывал свою мудрость, и разберется в ситуации. «Пройдет некоторое время, и люди поймут, кто был прав. Хотя, конечно, есть политики, которые критикуют действия власти из-за желания изменить жизнь страны к лучшему. И я их не осуждаю, ведь сам таким когда-то был. Я сторонник того, чтобы мы привлекали таких энергичных, серьезных людей для совместной работы на благо страны», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«В 2012 году мы ставим задачу, как минимум, сохранить динамику роста экономики», - сказал глава государства и в очередной раз обратил внимание на то, что власть продолжает работу по экономизации внешней политики. «Сегодня наша дипломатия направлена на защиту украинских национальных экономических интересов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что параллельно создаются условия для привлечения инвестиций.

Он также считает, что идея эффективного реформирования страны должна консолидировать общество.

Президент отметил уже достигнутые успехи в реализации реформ, в частности, принятие Налогового и Бюджетного кодексов.

«Налоговый кодекс был принят с определенными недостатками - во многом мы учли критику и внесли поправки. И я бы отметил это как достижение, потому что с этим документом Украина впервые за 20 лет независимости получила правила для бизнеса», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ особенно отметил, что власть открыта для конструктивной критики. «Очень много в истории государства мы впервые сделали или начали делать. Это смелые шаги, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе. И это нормально, ведь людям чаще всего непонятно, как нововведения будут работать», - сказал он.

Согласно прогнозам разных мировых аналитиков, отметил В.ЯНУКОВИЧ, Украина сегодня является одной из стран Восточной Европы, которая будет развиваться успешно и достаточно быстрыми темпами. «Для этого нам нужно много работать, чтобы подвигнуть страну на лучшее. Когда люди это почувствуют, они, конечно, будут к этому процессу присоединяться», - убежден глава государства. Он обратил особое внимание на важность поиска союзников и единомышленников на этом пути.

«Мы прекрасно понимаем: чем более объединены мы будем, тем более сильными будем. Вызовов и сейчас много, и в дальнейшем их будет не меньше... Мы должны быть готовы отстаивать интересы нашего государства, наши национальные интересы, независимо от новых вызовов мира», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.