Суд против Иващенко ускоряется

Адвокаты бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО считают, что суд решил ускорить завершение процесса, приступив к оглашению протоколов допросов свидетелей, данных ими в ходе досудебного следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по завершению судебного заседания заявил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Это говорит о том, что суд решил быстрее, так же, как и у ЛУЦЕНКО, заканчивать дело. Слава Богу, что у нас сегодня заседание в 6 закончилось, а не в 12, как у ЛУЦЕНКО», – сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, добавив при этом, что в поддержку его мнения может служить тот факт, что ни один свидетель из Крыма не приехал в Киев для дачи показаний в суде, написав, «вероятно, по чьей-то просьбе» заявление об оглашении протоколов допросов.

Также адвокат считает, что трое допрошенных сегодня в суде свидетелей дали показания в пользу их подзащитного.

«Свидетели, допрошенные сегодня, дали показания, которые вполне нас устраивают. Они полностью опровергли выводы следствия о том, что якобы В.ИВАЩЕНКО имеет какое-то отношение к незаконной продаже Феодосийского судно-механического завода. При этом они сослались на 803 постановление Кабинета министров, которым предусмотрен особый порядок, в соответствии с которым лица, занимающиеся реализацией имущества с открытых торгов, обязаны были перед тем, как реализовывать это имущество, получить дополнительное, отдельное поручение Министерства обороны, которое Минобороны должно было согласовать с Фондом госимущества. Никто этим не занимался, а продали просто так», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, добавив при этом, что «ИВАЩЕНКО к продаже не имеет никакого отношения».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.