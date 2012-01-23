Господин Шульц будет благосклонее к Яуковичу, но и только

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции, экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что смена руководства Европарламента существенно не повлияет на отношение этого органа ЕС к политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью «5 каналу».

«В целом отношение и позиционирование Европейского парламента не изменится», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что руководство в Европарламенте перешло к представителю социалистов Мартину ШУЛЬЦУ, и это не было неожиданностью.

В то же время, подчеркнул председатель профильного комитета ВР, позиция Европарламента определяется не позицией ее Президента, а всеми фракциями.

Б.ТАРАСЮК допустил, что М.ШУЛЬЦ лучше своего предшественника будет относиться к нынешнему Президенту Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и к ситуации в нашем государстве в целом.

«Господин ШУЛЬЦ будет более благосклонным к украинской власти, однако это ни в коей мере не изменит позицию Европарламента», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 17 января депутаты Европарламента избрали Президентом ЕП председателя группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов М.ШУЛЬЦА (Германия).

М.ШУЛЬЦ заменил на этом посту поляка Ежи БУЗЕКА, который возглавлял Европарламент с 14 июля 2009 года.