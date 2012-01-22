На Майдане прохожих просят собрать пазл Украины

В Киеве, на Майдане Незалежности, по случаю Дня Соборности и Свободы проходит акция по составлению карты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, акция, организованная партией «Наша Украина», заключается в том, что прохожим предлагают составить из пазлов в виде частей-областей карту Украины и соединить ее в единое целое.

После выполнения этой задачи участники делают фото на память.

По словам организаторов, таким флеш-мобом они хотели символизировать единство, соборность и неразрывную территориальную целостность Украины.