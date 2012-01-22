На Майдане прохожих просят собрать пазл Украины
12:06, 22 января 2012Политика
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Акцию организовала "Наша Украина"
В Киеве, на Майдане Незалежности, по случаю Дня Соборности и Свободы проходит акция по составлению карты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, акция, организованная партией «Наша Украина», заключается в том, что прохожим предлагают составить из пазлов в виде частей-областей карту Украины и соединить ее в единое целое.
После выполнения этой задачи участники делают фото на память.
По словам организаторов, таким флеш-мобом они хотели символизировать единство, соборность и неразрывную территориальную целостность Украины.
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