В Хорватии сегодня референдум о вступлении в ЕС

В Хорватии сегодня - референдум по вопросу о вступлении в Европейский Союз в 2013 году.



По результатам опросов общественного мнения, большинство жителей страны поддерживают присоединение к ЕС.



Тем не менее, в субботу в Загребе около тысячи сторонников националистов провели демонстрацию протеста против европейской интеграции. В столкновениях с полицией были ранены несколько человек, еще трое - задержаны, сообщает Радио Свобода.