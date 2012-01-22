В Хорватии сегодня референдум о вступлении в ЕС
09:15, 22 января 2012Политика
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Националисты - против
В Хорватии сегодня - референдум по вопросу о вступлении в Европейский Союз в 2013 году.
По результатам опросов общественного мнения, большинство жителей страны поддерживают присоединение к ЕС.
Тем не менее, в субботу в Загребе около тысячи сторонников националистов провели демонстрацию протеста против европейской интеграции. В столкновениях с полицией были ранены несколько человек, еще трое - задержаны, сообщает Радио Свобода.
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