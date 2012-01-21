Герега: Черновецкий управляет Киевом по телефону

Секретарь Киевсовета Галина Герега рассказала, что мэр Леонид Черновецкий, который в последнее время не появляется на работе и практически отошел от дел, постоянно держит со столичными властями телефонную связь.

"Что касается Леонида Михайловича, то мы постоянно держим с ним связь. В основном мы работаем в телефонном режиме", - отметила Герега в интервью "Зеркалу недели". По ее словам, мэр интересуется отдельными решениями. "У него работает патронатная служба, советники. Все решения подписываются. В действительности отсутствие мэра не влияет на работу Киевсовета", - добавила она.

Как ранее сообщалось, сейчас мэр находится в очередном отпуске. В течение прошлого года Черновецкий почти не жил в Киеве - журналисты находили его то в Израиле, то в Грузии. Так, по данным СМИ, на протяжении 2011-го Черновецкий постоянно приезжал в 5-звездочныйй отель в небольшом курортном городке Кобулети, недалеко от Батуми, где отдыхал, купался в море и ездил на рыбалку.

ТСН