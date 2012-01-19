Луценко в четвертый раз за сегодня в зал суда вызывали врачей (фото)

Экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО в четвертый раз за сегодняшний день в зал заседаний Печерского районного суда Киева вызывали бригаду скорой помощи, которая дежурит в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном заседании объявлен небольшой перерыв для того, чтобы медики смогли оказать Ю.ЛУЦЕНКО помощь.

Ранее один из адвокатов экс-министра Игорь БАЛИК заявил ходатайство истребовать у работников скорой помощи справку о том, какую именно помощь и по поводу чего они оказывали Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом адвокат, воспользовавшись информацией Ю.ЛУЦЕНКО, отметил, что медпомощь оказывала бригада врачей из поликлиники МВД. Однако суд, посоветовавшись на месте, отказал в удовлетворении этого ходатайства, мотивировав свою позицию тем, что в нем отсутствует информация о фамилиях конкретных лиц, которые оказывали помощь.

После этого адвокат во второй раз заявил ходатайство от стороны защиты Ю.ЛУЦЕНКО о перенесении судебного заседания на другой день в связи с ухудшением состояния здоровья его подзащитного.