В ПР подозревают, что от земельных афер получил куш не только Аваков

Харьковская областная организация Партии Регионов выступила с заявлением, в котором раскритиковала позицию заместителя председателя Верховной рады Украины Николая Томенко, который связал возбуждение уголовного дела в отношении экс-губернатора Арсена Авакова с предвыборными технологиями.

«Харьковская областная организация Партии Регионов, - говорится в заявлении, размещенном на сайте парторганизации, - возмущена очередной ложью представителей партии «Батькивщина» о якобы подготовленных провокациях в отношении потенциальных кандидатов в народные депутаты от БЮТ».

«Когда подобные примитивные высказывания звучат из уст придворных периферийных аваковских ньюсмейкеров, - пишут авторы заявления, - это понятно. Но когда к подобной лжи присоединяется один из лидеров «Батькивщины», заместитель председателя Верховной Рады, то возникают вопросы. Или же господин Томенко также растерян в поисках причин отсутствия лидера харьковских "белосердечных" во вверенном ему регионе, или же от земельных афер имел куш не только сам АВАКОВ».

В заявлении отмечается, что «Партия Регионов идет на выборы монолитной командой, чтобы в очередной раз доказать всем завуалированным фарисеям от политики, что на Харьковщине ее поддерживает подавляющее большинство жителей».