В Днепропетровске впервые прооперировали столетнюю пациентку

В Днепропетровске в отделении эндопротезирования областной клинической больницы им. Мечникова проведена операция по имплантированию искусственного тазобедренного сустава пациентке, которой в этом году исполнится 100 лет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного врача заведения по хирургической помощи Юрий СКРЕБЕЦ.

По его словам, старушка в результате падения 28 декабря 2011 года получила сложный перелом бедра.

«Без замены сустава пациентка могла бы погибнуть от осложнений. Операция не только спасла женщине жизни, но и вернула ей возможность самостоятельно передвигаться. Сегодня ее состояние стабильное, она проходит раннюю реабилитацию и с удовольствием выполняет упражнения лечебной физкультуры», - отметил Ю.СКРЕБЕЦ.

Он также сообщил, что операция почти 100-летней пациентке проведена в больнице впервые.

По словам Ю.СКРЕБЦА, в практике профессора Александра ЛОСКУТОВА, который оперировал долгожительницу, до этого были пациенты 94-летнего и 96-летнего возраста.