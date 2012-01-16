Суслов больше не будет управлять БЮТовской «молодежкой»

Народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина” Евгений СУСЛОВ сложил полномочия лидера общественной организации “Батькивщина молодая”.

Как сообщается на сайте организации, это произошло сегодня во время заседания правления ВМОО «Батькивщина молодая».

Свое решение Е.СУСЛОВ объяснил тем, что недавно вошел в политсовет Украинской социал-демократической партии и не видит для себя возможным и моральным возглавлять молодежную организацию другой партии. “За годы построения организации мной и моей командой воспитана целая плеяда ярких, патриотических, принципиальных молодежных лидеров, поэтому именно теперь, когда вся украинская политика, вся Украина находятся в поиске качественно новых политиков, мое решение может служить хорошим шансом для появления на политическом Олимпе новых имен, которые приложат все усилия для свержения существующего преступного режима и развития нашего государства", - сказал он.

Е.СУСЛОВ также заверил, что и в дальнейшем будет оставаться членом «Батькивщины молодой» и всячески помогать развитию организации.

В работе правления также принял участие первый заместитель председателя ВО «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ, который поблагодарил Е.СУСЛОВА за его работу в должности председателя БЮТовской «молодежки».

Своим решением правление назначило внеочередную всеукраинскую конференцию организации, которая изберет нового председателя. До решения конференции полномочия председателя будет исполнять первый заместитель председателя ВМОО «Батькивщина молодая» Олег КУЯКОВСКИЙ. Участники собрания обсудили возможность вынесения на конференцию вопроса о присвоении Е.СУСЛОВУ звания почетного председателя организации и определили делегатов от организации на саммит YEPP, который состоится в феврале в Будапеште.