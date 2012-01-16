В ГАИ назвали новую визитную карточку Днепропетровска

В Днепропетровске в 2011 году были капитально отремонтированы 1023 тыс. кв. м. асфальтового покрытия улиц и пять основных магистралей города.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщил начальник Управления ГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, полковник милиции Николай ВОВЧУК.

«При выполнении работ по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автодорог в 2011 году выполнены первоочередные мероприятия по организации безопасного движения автотранспорта в области. Только в областном центре было отремонтировано 1023 тыс. кв. м. асфальтового покрытия улиц города, из которых были капитально отремонтированы: пр. Правды, ул. Янтарная, ул. Шмидта и частично вул. Г.Сталинграда и ул. Малиновского», - заявил Н.ВОВЧУК.

Глава ГАИ области заявил о важности и необходимости масштабной реконструкции дорожной сети и строительства дорог по новым направлениям, в том числе объездной дороги.

«Это стало возможным благодаря работе губернатора Днепропетровской области Александра ВИЛКУЛА, сотрудничеству с «Укравтодором» и всесторонней поддержке Президента Украины и правительства. Программы модернизации дорог будут способствовать дальнейшему развитию региона, повышению уровня безопасности дорожного движения, снижению уровня аварийности на дорогах области, уменьшению количества нарушений ПДД Украины и повышению уровня культуры взаимоотношений между участниками дорожного движения», - отметил Н.ВОВЧУК.

При этом специалисты отмечают, что европейское качество автодорог сегодня является новой визитной карточкой Днепропетровска. «Так же как Грузия всегда ассоциировалась с коррупцией в ГАИ, Днепропетровск – всегда ассоциировался с плохими дорогами. Но так же как и в Грузии смогли победить коррупцию, в Днепропетровске смогли решить дорожную проблему», - заявил эксперт В.ПАЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что в Днепропетровске находят ресурсы на инфраструктурные проекты, в том числе из-за того, что область является лидером по привлечению иностранных инвестиций. Так, по состоянию на октябрь 2011 в экономику области было привлечено 8 млрд. долл.

Как сообщалось, первая очередь днепропетровской объездной дороги была открыта 22 декабря 2011 года. Это крупнейший инфраструктурный проект региона за 20 лет независимости Украины. Протяженность новой дороги - 18 км. Новая дорога соединяет между собой два транзитных потока - с Криворожского и Запорожского направлений, включает в себя мост через реку Мокрая Сура, три путепровода и три двухуровневые развязки. Дорожное полотно уложено в пять слоев с соблюдением всех современных требований и технологий. Стоимость первой очереди «Южного обхода» Днепропетровска составляет 810 млн. грн. Всего за 2010 - 2011 гг. в области отремонтировано 3,2 млн. кв. м автополотна.