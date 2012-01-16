К Тимошенко пустили личного массажиста

К осужденной экс-премьер-министру Украину Юлии ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове, сегодня допустили личного массажиста.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

В управлении ГПтСУ отметили, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное, и она опять отказывается от рекомендуемого комиссией Минздрава комплекса лечения и осмотра медицинскими работниками колонии.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО в письменном виде отказалась от услуг врачей Минздрава Украины и назначенного ими лечения. При этом Ю.ТИМОШЕНКО просила для проведения соответствующих лечебных процедур допустить к ней личного массажиста.

Адвокаты и родственники неоднократно заявляли, что экс-премьер страдает от сильной боли в спине.