В этом году квартплата в Киеве подниматься не будет

Власти Киева не планируют в течение 2012 года повышать стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Киевская городская государственная администрация не планирует в этом году, и вообще в течение этого года, повышать тарифы, которыми мы занимаемся", - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, средняя стоимость квартирной платы в столице составляет около 3 гривен за квадратный метр площади, тогда как по некоторым домам себестоимость превышает 7 гривен.

Таким образом, по данным А. Мазурчака, для приведения тарифов на уровень хотя бы себестоимости их нужно поднять на 15 - 20%.

Также чиновник отметил, что столичная власть не планирует повышать тарифы и на воду, и обогрев квартир, несмотря на то, что их размер не покрывает даже себестоимости.