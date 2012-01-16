Власенко: тюремщики фальсифицируют доказательства по инциденту с Тимошенко

Защитник Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что руководство Качановской колонии пытается фальсифицировать показания свидетелей по поводу инцидента, который произошел с экс-премьер-министром с 6 на 7 января, когда она на два часа была без сознания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Нам точно известно, что сейчас в Качановской колонии фальсифицируются показания свидетелей, связанные с инцидентом, который имел место вечером 6 января. У нас есть доказательства такой фальсификации», - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, если власть будет продолжать фальсифицировать информацию о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, то эти доказательства будут обнародованы.

Как сказал С.ВЛАСЕНКО, представители пенитенциарной системы пытаются доказать, что Ю.ТИМОШЕНКО не теряла сознания и ситуация с ней была штатной.

В то же время защитник выразил удивление, что «при такой штатной ситуации собрали врачебный консилиум».

Кроме того, по словам защитника, он и непосредственно Ю.ТИМОШЕНКО обратились с заявлением к руководству колонии относительно получения всех результатов обследования состояния здоровья экс-премьера. По состоянию на 13 января, отметил он, такие результаты не были предоставлены.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что власть распространяет неправдивую информацию о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, и в частности, о том, что экс-премьер чувствует себя удовлетворительно.

«Акт комиссионной экспертизы свидетельствует, что она нездорова. Ее сознательно не лечат», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции экс-министр здравоохранения Николай ПОЛИЩУК сказал, что изучение результатов МРТ, которые были проведены в Киеве, и результатов МРТ, проведенных в Харькове, показало, что критическое состояние Ю.ТИМОШЕНКО не изменилось.

Он отметил, что, несмотря на то, что Ю.ТИМОШЕНКО уже три месяца лечится, ситуация с ее состоянием здоровья не меняется, и боль в области позвоночника сохраняется.

«Это свидетельствует о том, что или ее неквалифицированно лечат, или не могут применить те меры, которые нужно», - сказал он.

Н.ПОЛИЩУК отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО нуждается в квалифицированном стационарном лечении и имеет право лечиться у тех врачей, которым она доверяет.

Говоря об инциденте с потерей сознания, Н.ПОЛИЩУК отметил, что если человек в течение трех месяцев принимает обезболивающие препараты для снятия боли в спине, это может вызвать анафилактоидную реакцию, следствием которой является потеря сознания.

В то же время, по словам врача, есть подозрение, что Ю.ТИМОШЕНКО вводился снотворный препарат – гамма-оксимасляная кислота.

Н.ПОЛИЩУК подчеркнул, что вводить этот препарат без наблюдения врача нельзя, поскольку он имеет снотворный эффект и может вызвать нарушение дыхания.

Экс-министр также отметил, что у него вызывают удивление советы врачей для Ю.ТИМОШЕНКО больше двигаться и заниматься лечебной физкультурой, невзирая на боль в спине.

«Двигаться нельзя, пока не будет снята боль в спине», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, почему до сих пор не обнародован диагноз Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы снять все инсинуации, ее защитник С.ВЛАСЕНКО отметил, что «каждый человек имеет право на сохранение тайны».

В свою очередь Н.ПОЛИЩУК сказал, что диагноз Ю.ТИМОШЕНКО не связан с онкологией или с инфекцией.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявлял, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи больше двух часов не могли вывести ее из критического состояния.

В свою очередь в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы заявили, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное, и она находится под постоянным наблюдением медработников пенитенциарной службы и Министерства здравоохранения.