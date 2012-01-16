Двум депутатам разрешили посетить Тимошенко

Группа народных депутатов Украины сегодня посетит экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии Харькова, где она содержится.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Харьковской областной организации политической партии «ВО «Батькивщина» Валерий ДУДКО.

В частности, по его словам, на сегодня запланирован визит в колонию народного депутата Ольги БОДНАР и народного депутата, заместителя председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Елены ШУСТИК.

В.ДУДКО отметил, что народные депутаты получили соответствующие разрешения на посещение исправительного заведения. Он предположил, что в эти минуты депутаты уже находятся в колонии.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качанивскую женскую колонию №54 в Харькове.