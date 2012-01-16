Медведев внес в Госдуму РФ законопроект о выборах губернаторов

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес в Госдуму России законопроект, предусматривающий прямые выборы губернаторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Проектом федерального закона предусматривается, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании», - говорится в пояснительной записке.

Согласно запланированным нововведениям, кандидаты на должность руководителя региона выдвигаются политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения. При этом выдвижение политическими партиями своих кандидатов может осуществляться после консультаций с Президентом Российской Федерации, порядок проведения которых определяется Президентом РФ.

Отмечается, политическим партиям не потребуется собирать подписи избирателей в поддержку выдвинутых ими кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо будет собрать подписи избирателей в количестве, определяемом законом субъекта Российской Федерации.

Президент России предлагает избирать глав регионов на срок не более пяти лет.

В проекте федерального закона предлагается установить, что основаниями для утраты доверия Президента РФ являются выявление в отношении главы региона фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов.

Законопроектом также предусматривается возможность отзыва руководителей регионов в случаях нарушения им законодательства Российской Федерации или законодательства субъекта Российской Федерации либо неоднократного без уважительных причин неисполнения своих обязанностей. При этом факты нарушения законодательства и неисполнения обязанностей должны быть установлены судом.

Законопроектом предусматривается, что действующие главы регионов продолжат осуществлять свои полномочия до истечения их срока.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Д.МЕДВЕДЕВ, обращаясь к Федеральному собранию предложил упростить порядок регистрации партий и перейти к выборам губернаторов прямым голосованием.

Сейчас предложения о назначении губернатора вносятся Президентом страны на утверждение в региональный парламент из числа кандидатов, предложенных победившей на региональных выборах партией.

Выборы губернаторов были отменены в 2005 году по инициативе тогдашнего Президента РФ Владимира ПУТИНА. Это был один из этапов построения так называемой «вертикали власти». До 2005 года кандидаты в губернаторы не согласовывались с руководством страны.