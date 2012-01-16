На Луганщине облили краской биллборд с Януковичем

Комунальщики демонтировали

В городе Старобельск Луганской области в субботу, 14 января, неизвестные облили краской биллборд с новогодним поздравлением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Луганской областной организации партии «Батьківщина» Иван ОСОБОВ. По его информации, биллборд находился возле рынка в центре Старобельска. В течение нескольких часов коммунальные службы демонтировали испорченный плакат.

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