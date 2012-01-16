Луценко просит привести свидетелей принудительно

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО просит Печерский районный суд Киева принудительно доставить свидетелей, которые получили по несколько повесток, но так и не явились на заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в начале судебного заседания.

По словам экс-министра, он пересмотрел составленный прокуратурой список свидетелей, приглашенных в суд.

«По состоянию на минувшее заседание, 10 свидетелей из списка вообще не получали повестки. В целом получили повестки, но не явились в суд, 45 человек, из них более 20 человек получали повестки от трех до пяти раз. Я не понимаю, почему суд не принимает решения о принудительном приводе этих свидетелей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил возмущение по поводу того, что суд не заслушал ни одного члена комиссии, которая принимала решение о выделении квартиры его бывшему водителю Леониду ПРИСТУПЛЮКУ.

«Почему сегодня 57 свидетелей пропущено, а в коридоре стоят два свидетеля последнего, четвертого эпизода (имеется в виду эпизод по делу по обвинению в нарушениях во время организации празднования Дня милиции в 2008-2009 годах – УНИАН). Меня все это наводит на мысль, что суд получил задание пропустить этих свидетелей под гарантию заказчика этого уголовного дела, получить от всех, кто не явился, заявления об их нежелании давать показания в суде и ограничиться оглашением показаний, данных ими на досудебном следствии», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом подсудимый отметил, что, по имеющейся у него информации, в МВД собрано уже десятки подобных заявлений, однако в суд их не передали.

«Это значит, что кто-то неизвестный извне дирижирует нашим процессом», - сказал он.

Учитывая изложенное, Ю.ЛУЦЕНКО попросил суд «сегодня же вынести решение о принудительном приводе тех граждан, которые получили больше трех повесток и не явились в суд».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или должностных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.