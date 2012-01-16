Луценко увидел, что суд «зашевелился»

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Печерский районный суд Киева получил указание ускорить рассмотрение его дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в начале судебного заседания.

«Похоже, что суд получил указание как можно скорее закончить дело. Это следует из нового ежедневного режима работы, когда суд проходит без перерыва на обед, без удовлетворения ходатайств о предоставлении медицинской помощи. Я без претензий на это, но мне стало очевидным, что дело получило новый мощный внешний импульс для скорейшего его завершения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится у Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируются завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.