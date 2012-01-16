Глава британского МИД не исключает военной операции против Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг не исключает вероятности начала международной военной операции против Ирана, который, по мнению Запада, продолжает работы по созданию ядерного оружия.

"Мы никогда ничего не исключали. Мы никогда не исключали каких-либо вариантов или поддержки каких-либо вариантов. Мы полагаем, что все варианты должны рассматриваться, поскольку это (силовая акция против Тегерана) часть мер по воздействию на Иран", - заявил глава Форин-офиса в воскресенье в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, наличие разных вариантов ответа просто необходимо на фоне "всевозрастающей опасности" от иранских ядерных разработок.

При этом Хейг подчеркнул, что официальный Лондон не выступает сторонником военной операции, но намерен усиливать санкционное давление на Иран с целью вернуть Исламскую Республику за стол переговоров.

"Разумеется, мы не призываем к проведению военной операции и не выступаем ее сторонниками. Мы - сторонники содержательных переговоров, если Иран на них пойдет, и возрастающего давления санкций в попытке добиться от Ирана гибкости", - указал британский министр.