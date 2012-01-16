Европейцев "достали" американские рейтинги

Министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле выразил точку зрения, согласно которой Европа должна создать свои независимые рейтинговые агентства вместо того, чтобы полагаться на американские, сообщает РосБизнесКонсалтинг.



"Важно, чтобы и в Европе мы создали независимые, европейские рейтинговые агентства, потому что мы видели, какая может возникнуть ситуация: рынок еще не успел немного расслабиться, как тут же из-за новых рейтингов агентств на рынках снова начинается напряженность. Я хотел бы, чтобы мы поддержали этот вопрос на европейском уровне", - сказал Вестервелле.

"Очень важно дать возможность соглашениям и договорам, заключенным в еврозоне, реалистический шанс оправдать себя... Единственный реалистичный способ сделать это - вернуть доверие рынков", - добавил он.

Ныне есть три ведущих рейтинговых агентства: Standard & Poor's, Moody's и Fitch. Все три частные корпорации со штаб-квартирами в США, при этом рейтинги S&P и Moody's являются де-факто обязательными для крупных эмитентов долга.

Европейские политики выразили недовольство действиями международного рейтингового агентства Standard & Poor's после заявления S&P о пересмотре кредитного рейтинга целого ряда стран еврозоны, с



Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман на своей странице в Facebook сообщил, что решение S&P о понижении рейтинга центральноевропейского государства говорит о том, что "Австрии пора стать более независимой от финансовых рынков".

Президент Кипра Димитрис Христофиас назвал понижение рейтинга страны на две ступени "неприемлемым", отметив, что рейтинг был понижен "именно тогда, когда экономика Кипра начала выходить из кризиса".

В свою очередь пресс-секретарь S&P Мартин Уинн опроверг мнение, что решения S&P о понижении рейтингов стран ЕС могут быть политическими, ссылаясь при этом на мировую репутацию агентства и его рейтингов.

