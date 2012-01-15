На Луганщине замазали новогоднего Януковича

В субботу неизвестные испачкали темной краской билборд с новогодним поздравлением президента Виктора Януковича в Старобельске Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской облорганизации партии "Батькивщина", пишет Ukranews.

Билборд был установлен возле рынка в центре Старобельска. В течение нескольких часов коммунальные службы демонтировали испорченный плакат.

В пресс-службе управления областной милиции Украинской правде не смогли прокомментировать инцидент, сославшись на выходной.

Как сообщалось, с 1 по 11 января в милицию поступило 9 сообщений о порче краской билбордов с изображением Януковича: 5 – из Киева, по 1 – из Волынской, Запорожской, Львовской и Ровенской областей. В итоге милиция возбудила 4 уголовных дела.