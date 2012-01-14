Азаров: перед Украиной не стоит вопрос о вхождении в еврозону

Перед Украиной не стоит вопрос вхождения в еврозону, главным является приближение в нашей стране условий жизни граждан к тем стандартам, которые существуют сейчас в Евросоюзе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время общения с пользователями Facebook , сообщает официальный сайт Партии регионов.

«Перед Украиной не стоит вопрос о вхождении в еврозону», – заметил глава правительства.

«Что же касается европейской интеграции, то, прежде всего, имеется в виду приближение Украины к тем стандартам жизни людей, которые существуют сейчас в ЕС. И кризис, который сейчас имеет место в ЕС, по моему мнению, связан не с интеграцией стран в ЕС, а, наоборот – с недостаточной интегрированностью, особенно, бюджетных фискальных систем государств, которые входят в ЕС», - объяснил Н.АЗАРОВ.

Он выразил убеждение, что 50 лет существования Европейского Союза показали его эффективность как формы экономической и политической интеграции целого ряда стран.

«Кризис только раскрыл те проблемы, которые необходимо решить, чтобы эта форма интеграции была эффективнее», - заявил Н.АЗАРОВ.