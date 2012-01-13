В ООН похвалили украинскую власть за политику относительно беженцев

Региональное представительство Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в Беларуси, Молдове и Украине приветствует проект Уголовно-процессуального кодекса, внесенный Президентом Украины в Верховную Раду Украины 12 января 2012 года.

В Региональном представительстве УВКБ приветствуют тот факт, что нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) относительно выдачи лиц, которые совершили криминальное преступление, разработаны с учетом обязательств Украиной относительно невысылки беженцев согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года. Под ними понимаются как признанные беженцами лица, так и лица, которые только подали заявления о признании их беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, а также лица, которые воспользовались правом на обжалование соответствующих решений до окончательного рассмотрения таких заявлений в порядке, установленном законодательством Украины.

Кроме того, проект УПК предусматривает отказ в исполнении запроса о международной правовой помощи в случаях, когда есть достаточные основания считать, что запрос направлен на преследование, осуждение или наказание лица по признаку его расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.

Эти новации демонстрируют соблюдение Украиной требований Статьи 103, а также Статей 55 (c) и 56 Устава Организации Объединенных Наций (ООН). В статье 103 Устава ООН устанавливается преимущество обязательств по Уставу перед обязательствами, которые выплывают из других международных договоров, в том числе по выдаче лиц (экстрадиции). В соответствии со статьями 55 (c) и 56 Устава ООН члены обязываются принимать меры для достижения целей ООН, включая взаимное уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех без исключения, независимо от расы, пола, языка и вероисповедания.