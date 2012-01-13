Огрызко возмутился: А, может, депутаты вообще не нужны?

Заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО осуждает решение Верховной Рады о лишении депутатов права инициировать денонсацию международных договоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», по мнению экс-министра, принятие изменений к ст. 202 Регламента Верховной Рады, согласно которым народные депутаты лишены права инициировать вопрос относительно денонсации международных договоров Украины, является очередным шагом к превращения парламента в «кнопкодавную фикцию», теперь уже в сфере внешней политики.

По его словам, внесение этих изменений свидетельствует о дальнейшем унижении роли высшего законодательного органа в политической жизни Украины и перераспределении властных полномочий в интересах исполнительной ветви власти.

«По сути, речь идет о лишении Верховной Рады рычагов контроля за реализацией Президентом и исполнительной властью в целом принципов внешней политики Украины, определение которых в соответствии со ст. 85 Конституции Украины является исключительной прерогативой парламента», - считает В.ОГРЫЗКО.

По мнению экс-министра, это является грубым нарушением конституционного принципа распределения власти.

«Абсурдной является практика лишения депутатов права инициировать принятие законов, ведь с точки зрения права не суть важно, какой сферы деятельности государства оно касается: внутренней или внешней. Согласно такой логике завтра может появиться «инициатива» запретить депутатам предлагать проекты законов из сферы, например, безопасности, поскольку это, мол, тоже специфическое направление (как и международные дела) деятельности государства. А может депутаты вообще не нужны?», - заметил он.

По мнению В.ОГРЫЗКО, обращает на себя внимание и то, что инициаторы законопроекта, который в случае подписания Президентом вступит в силу, вопреки п. 2 ст. 150 Конституции Украины, перебрали на себя полномочия Конституционного Суда Украины, истолковав в объяснительной записке к законопроекту ч. 32 ст. 85 Конституции, которая устанавливает исключительное право парламента на денонсацию международных договоров Украины.

«Никакие лукавые мудрствования нынешней власти не спасут ни харьковские, ни любые другие кабальные для Украины соглашения. Уже совсем скоро все договоры, противоречащие национальным интересам Украины, будут неминуемо денонсированы: с соблюдением норм Конституции, украинского и международного законодательства», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, 11 января Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в Регламент Верховной Рады Украины». Им предусмотрено, что законопроекты о денонсации международного договора Украины вносят на рассмотрение Верховной Рады Президент Украины и Кабинет министров. Ранее соответствующие законопроекты могли еще вносить и народные депутаты.