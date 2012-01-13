Свидетель в деле Луценко считает, что за водителем Сацюка следили законно

Бывший заместитель экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, начальник Главного следственного управления МВД Петр КОЛЯДА убежден, что оперативно-розыскная деятельность в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА Валентина ДАВЫДЕНКО в рамках расследования уголовного дела об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО проводилась на законных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.КОЛЯДА заявил сегодня на допросе во время заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

«Оперативно-розыскное дело (ОРД) проводилось на законных основаниях в пределах закона об ОРД. Сказать, что продолжать ОРД нельзя, нельзя – если данные, что лицо может быть причастно к преступлению, надо проводить ОРД. Бессрочно до раскрытия преступления или до закрытия дела», - сказал он.

По словам П.КОЛЯДЫ, он удивлен тем, что у Генеральной прокуратуры возникли сомнения в законности проведения ОРД в отношении водителя В.САЦЮКА. «Есть люди в Генпрокуратуре, которые наблюдают за этими вопросами, их не возникало», - сказал П.КОЛЯДА.

Вместе с тем, он заметил, что Ю.ЛУЦЕНКО подписывал документы на ОРД в отношении В.ДАВЫДЕНКО не для того, чтобы угодить В.ЮЩЕНКО.

По словам П.КОЛЯДЫ, во-первых, «все знают, все государство, по-видимому, об отношениях ЛУЦЕНКО и ЮЩЕНКО». Во-вторых, о закрытии ОРД Ю.ЛУЦЕНКО никто не докладывал, соответственно он об этом не знал.

Кроме того, П.КОЛЯДА выразил удивление по поводу того, что его вызывали в суд на допрос как свидетеля.

В то же время, на вопрос адвокатов, оказывалось ли на него давление, экс-начальник Главного следственного управления МВД ответил: «Меня никто не просил, не склонял. И, вообще, все знают, проси П.КОЛЯДУ, не проси, он сделает по-своему».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО среди прочего, выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента В.ЮЩЕНКО. По данным адвоката, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которым возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

По данным «Народной самообороны», Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в том, что он в 2009 году в должности главы МВД, продлил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.

Поводом для возбуждения дела был допрос экс-заместителя главы СБУ В.САЦЮКА, на даче которого, как считается, был отравлен В.ЮЩЕНКО. Оказалось, что МВД якобы без санкции суда вело слежку за водителем В.САЦЮКА.

18 августа 2011 года во время допроса в суде по делу Ю.ЛУЦЕНКО В.ДАВЫДЕНКО заявил, что не считает себя потерпевшим из-за слежки за ним в рамках расследования дела об отравлении бывшего Президента.