Литвин: Часа вопросов к правительству в Верховной Раде не будет

Час вопросов к правительству в Верховной Раде не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что поскольку вчера происходило блокирование работы парламента и вечернего заседания не было, то не было понятно, не будет ли сегодня утром опять блокироваться трибуна парламента. «Потому не было необходимости приглашать правительство, поскольку мы должны выполнить задания, которые мы должны были с вами реализовать на вечернем заседании ВР», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он добавил, что на закрытие сессии члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины приглашены.