МИД обещает не сердиться на Чехию за мужа Тимошенко

В МИД Украины надеются, что предоставление убежища в Чехии супругу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александру ТИМОШЕНКО не будет иметь политических последствий для развития двусторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Политических последствий для развития украинско-чешских отношений это событие не будет иметь. Мы надеемся на это, потому что Чехия для нас является очень важным партнером в Европе», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он подтвердил, что А.ТИМОШЕНКО получил в Чехии статус беженца. «Он действительно имеет статус беженца и получил его по собственному желанию», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По словам руководителя пресс-службы МИД, это стандартная ситуация, которая не имеет политического подтекста, поскольку чешское законодательство не содержит норму, которая бы называлась «политическое убежище».