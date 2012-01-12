«Батькивщина» заблокировала Верховную Раду

Фракция "БЮТ-Батькивщина" заблокировала роботу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва между утренним и вечерним заседаниями депутаты от этой политической силы заблокировали трибуну и президиум ВР. Двери в президиум подперты стульями.

В президиуме и возле трибуны парламента находятся около 50 народных депутатов. Они требуют создания Временной следственной комиссии ВР относительно инцидента, произошедшего с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в начале января в Качановской колонии.

Представители фракции "БЮТ-Батькивщина" в президиуме ВР вывесили плакат «Юлі – волю! Україні – волю!».

Как сообщил заместитель председателя фракции Андрей ШКИЛЬ, блокирование связано с тем, что депутаты от большинства никак не прореагировали на договоренность об обсуждении вопроса создания ВСК.

В то же время, как сообщила журналистам руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА, в 15.45 должно было состояться заседание Согласительного совета, во время которого и должен был обсуждаться этот вопрос.

Поскольку работа парламента была заблокирована, то фактически заседание Согласительного совета было сорвано.