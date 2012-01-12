Шевченко: Бондаренко надеется до выборов поруководить комитетом

Партия регионов намерена перед выборами узурпировать Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат, председатель этого комитета Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция "БЮТ-Батькивщина").

По его словам, ситуация относительно освобождения его от должности главы комитета связана с «персональными амбициями первой заместительницы председателя комитета (речь идет о члене фракции Партии регионов Елене БОНДАРЕНКО – УНИАН), которая надеется до выборов поруководить комитетом».

А.ШЕВЧЕНКО отметил, что также власть «не устраивает позиция, которую занимает комитет». «Мы всегда были трибуной, когда речь шла о свободе слова, а перед выборами такой комитет точно не нужен», - убежден он.

Как отметил А.ШЕВЧЕНКО, наиболее вероятным сценарием является снятие его с должности главы комитета и оставление вакантной этой должности до выборов, а между тем комитетом будет руководить представительница Партии регионов.

«В зале есть десятки и, может, сотни людей, которые могли бы вполне достойно справляться с должностью главы комитета. Но мне кажется, это в планы не входит. Я думаю, что власть и Партию регионов интересует Комитет свободы слова, который будет молчать, который не будет иметь председателя и который не сможет сказать свое важное слово перед выборами», - отметил А.ШЕВЧЕНКО.

В то же время он заявил, что «в нынешних обстоятельствах «черную метку» от этой власти» воспринимает «как награду». «Никогда не заигрывал с режимом», - добавил депутат.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, перед выборами Партия регионов, сняв председателя комитета, просто хочет контролировать комитет.