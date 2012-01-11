На Банковой сказали, кто просил Януковича перенести День Свободы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ перенес празднование Дня свободы на 22 января из-за обращений ряда общественных организаций.

Об этом идет речь в ответе руководителя Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Дениса ИВАНЕСКО на запрос "Украинской правды".

Во время подготовки указа, которым упорядочивалось празднование памятных дат и профессиональных праздников, были, в частности, учтены последние обращения по этому поводу таких организаций: Винницкий областной совет ветеранов, Киевская областная организация "Общество Красного креста Украины", Днепропетровское региональное отделение организации офицеров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью "Центр", ВО "Союз организаций инвалидов Украины" (Кировоградская область).

Также к Президенту обращались благотворительный фонд "За новую жизнь", международная ОО "Берегиня мира", ОО "Союз шахтеров-инвалидов и пострадавших на предприятиях Донецкой области", международная правозащитная общественная организация "Континент", Совет пенсионеров Украины, международная ОО "Мы - украинцы", Днепропетровская областная ассоциация пограничников и тому подобное.

В ответе не указано количество таких обращений, а также в АП не предоставили копии писем.

В то же время там процитировали отрывки из обращений граждан.

"Прошло несколько лет, и мы наблюдаем, что реакция на прошлые события, связанные с выборами Президента в 2004 году, вызывает неединодушную реакцию в обществе как на западе, так и на востоке страны", - отмечается в письме МОО "Мы - украинцы".

"Празднование 22 ноября Дня свободы стало поводом для раздоров и разногласий с момента его провозглашения. Изначально объявить праздником день, который ознаменовал победу одной из двух основных политических сил в стране, одной из двух Украин – это заранее создать конфликт", - говорится в письме Днепропетровского регионального отделения организации офицеров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью "Центр".

"Для одних 22 ноября – действительно победа. Но для многих других – поражение, отбросившее Украину на семь лет назад, остановившее наше нормальное социально-экономическое развитие. Оставим такие оценки истории, она все расставит по своим местам. Вопрос в другом: нужно ли сегодня на государственном уровне отмечать даты, которые разрывают страну?", - говорится в письме международной общественной организации "Берегиня мира", которую возглавляет экс-депутат от Партии регионов Людмила КИРИЧЕНКО.

В АП отметили, что авторы этих писем просили перенести празднование Дня свободы на другую, определяющую для истории Украины дату.

Как известно, В.ЯНУКОВИЧ подписал поручение относительно празднования Дня Соборности и Дня свободы 22 января.