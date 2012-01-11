Бойко: Украина надеется, что Россия пойдет на компромисс

Украина надеется на компромисс Российской Федерации в вопросе сокращения объемов закупок российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 11 января, заявил журналистам в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

«Переговоры с Российской Федерацией продолжаются. Есть вопросы, в которых мы пришли к компромиссу, есть нерешенные вопросы. Переговоры будут продолжаться столько, сколько необходимо, чтобы найти приемлемую для нашей национальной экономики модель», - сказал Ю.БОЙКО.

Он напомнил, что с 1 января Украина сокращает объемы закупок российского газа и в 2012 году они составят 27 млрд. кубических метров. «Мы будем закупать столько газа, сколько нужно экономике. Если у наших партнеров будут вопросы, они могут их решить цивилизованным способом», - отметил министр.