БЮТ покинул сессионный зал парламента
11:13, 11 января 2012Политика
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Декриминализацию не включили...
Фракция «БЮТ-Батькивщина» покинула сессионный зал Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что депутаты покидают сессионный зал, поскольку парламент отказался включить в повестку дня законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно гармонизации национального уголовного законодательства с Конвенцией ООН против коррупции», автором которого является Виктор ШВЕЦ (фракция "БЮТ-Батькивщина").
Как известно, данный законопроект касается декриминализации статьи УКУ, по которой уголовно преследуется экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.
Сегодня парламент рассматривает законопроекты, предложенные оппозиционными фракциями.
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