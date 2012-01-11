БЮТ покинул сессионный зал парламента

Фракция «БЮТ-Батькивщина» покинула сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что депутаты покидают сессионный зал, поскольку парламент отказался включить в повестку дня законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно гармонизации национального уголовного законодательства с Конвенцией ООН против коррупции», автором которого является Виктор ШВЕЦ (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Как известно, данный законопроект касается декриминализации статьи УКУ, по которой уголовно преследуется экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Сегодня парламент рассматривает законопроекты, предложенные оппозиционными фракциями.