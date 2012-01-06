Под колонией молятся о лучшей судьбе для Тимошенко

Под стенами Качановской колонии священники Украинской православной церкви Киевского патриархата проводят Рождественский молебен.

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 сторонников экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, собравшихся на противоположной от ворот колонии стороне улицы, принимают участие в молебне.

Участники акции зажгли свечи.

Люди держат символику БЮТ, портреты Ю.ТИМОШЕНКО, иконы.

Участники молебна отметили, что, среди прочего, будут просить Бога «лучшей судьбы для Юлии ТИМОШЕНКО».

Во время молебна рабочие, которые по ул. Каштановой возле колонии проводят ремонт коммуникаций, прекратили работу.