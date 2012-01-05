Власенко рассказал о психологическом состоянии Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии Харькова, находится в нормальном психологическом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Моральное состояние у нее боевое, не переживайте», - добавил С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, камера Ю.ТИМОШЕНКО расположена в глубине колонии, и она не может слышать возгласов пикетчиков.

Однако, по словам защитника, Ю.ТИМОШЕНКО благодарна «всем, кто сегодня ее поддерживает, и передает всем приветствие».