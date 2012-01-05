Под колонию, где сидит Тимошенко, съехались ассенизаторы и пожарные

В Харькове во дворе дома напротив входа в Качановскую исправительную колонию № 54 пожарные службы ищут загорания.

Как передает корреспондент УНИАН, на место происшествия прибыли три пожарные машины. По словам работников МЧС, в пожарную службу поступил звонок о пожаре во внутреннем дворе дома.

А перед воротами колонии рабочие коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод» проводят ремонтные работы. По словам руководителя ремонтной бригады, проводится чистка канализации, и работы продлятся, по меньшей мере, в течение сегодняшнего дня. При этом ремонтники перегородили тротуар по улице Каштановской, и прохожим приходится выходить на проезжую часть.

Под стенами Качановской колонии продолжается акция сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО