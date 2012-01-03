Томенко подозревает, почему в переговорах с Россией зависла пауза

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО связывает перерыв в переговорном процессе с Россией относительно газового соглашения с необходимостью выполнения властью Украины требований российской власти, в частности, касающихся реорганизации и возможной приватизации украинской газотранспортной системы и НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

"Вполне очевидно, что Россия не идет на подписание соглашения, поскольку она выставила жесткое требование: приватизацию украинской ГТС и реорганизацию НАК "Нафтогаз Украины" с контрольным пакетом со стороны России», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время заместитель председателя ВР сообщил, что на следующую пленарную неделю Верховная Рада намеревается включить в повестку дня проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса. Данным законопроектом, в частности, предусматривается, что "реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и Национальной акционерной компании "Нафтегоз Украины" осуществляется по решению Кабинета министров Украины".

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что парламент в свое время конституционным большинством принял решение о запрещении приватизации или передачи активов газотранспортной системы Украины. "В действующем законе сказано что "реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизация запрещаются", - подчеркнул он.

Вице-спикер отметил, что оппозиция будет делать все, чтобы не допустить принятия предложенного законопроекта. "Это вопрос национальных интересов и государственной независимости Украины. И если законопроект будет принят, то это еще один шаг к отказу от части государственного суверенитета Украины", - заявил Н.ТОМЕНКО.