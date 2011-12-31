Харьковская «Батькивщина» встретит Новый год под Качановской колонией

Активисты и руководство харьковской организации «Батьківщини» в знак поддержки экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО встретят Новый год под стенами Качановской женской колонии №54.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации политической партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина», под стенами колонии, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, встретят Новый год также некоторые народные депутаты Украины из фракции «БЮТ-Батьківщина»», которые вчера экстренно прибыли в Харьков.

В харьковской «Батьківщині» выразили убеждение, что акция будет «массовой», к колонии придут «множество харьковчан», которые «таким образом выразят свою поддержку Юлии ТИМОШЕНКО, покажут властям, что украинцы и харьковчане, в частности, не боятся режима ЯНУКОВИЧА».

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о том, что Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 Харькова.

Начальник Качановской женской исправительной колонии №54. Иван ПЕРВУШКИН сообщил журналистам, что Ю.ТИМОШЕНКО по прибытии в колонию разместили во временном следственном изоляторе. По его словам, экс-премьер-министр Украины помещена в семиместную камеру и находится там вдвоем с другой арестованной.