В Житомирском облсовете ”сложная” политическая ситуация

Глава Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что в Житомирском облсовете сложилась "сложная" политическая ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, характеризуя по их просьбе политическую ситуацию в Житомирском областном совете в канун сессии облсовета, запланированной на 16 августа.

"У нас сложилась сложная ситуация в областном совете, когда мы имеем на этот момент не 95 депутатов областного совета, а 109, - отметил губернатор. – Где, с одной стороны, съездом БЮТ 9 депутатов лишены депутатских полномочий по закону, а 9 новых по списку получили временные удостоверения".

При этом Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что "и те девять депутатов, и следующие себя считают депутатами облсовета".

"Такая же ситуация с пятью депутатами фракции "Наша Украина", - сообщил губернатор.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что решение этого вопроса - за границей компетенции областной госадминистрации, отметив, что "странные действия с нарушением закона осуществляются областной ТИК, которая превышает свои полномочия". В то же время Ю.ПАВЛЕНКО не уточнил, о чем именно идет речь.

При этом он призывал руководство облсовета обеспечить проведение сессии 16 августа и спрогнозировал возможное развитие политических событий в области.

"К сожалению, политические баталии повлияли на работу сессии облсовета, который перестал работать конструктивно", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.