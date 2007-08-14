Богословскую взяли на выборы в противовес Тимошенко...

Бывшего лидера партии “Вече” Инну БОГОСЛОВСКУЮ включили в первую пятерку избирательного списка кандидатов в народные депутаты от Партии регионов не как харьковчанку, а в противовес лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ, отвечая на вопрос журналистов в Харькове.

В свою очередь, по его словам, бывший член СДПУ(о) Нестор ШУФРИЧ включен в список Партии регионов для того, чтобы в дебатах он оппонировал лидеру блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрию ЛУЦЕНКО. Ведь "всем известно, что Ю.ЛУЦЕНКО нервничает, когда видит Н.ШУФРИЧА", - отметил политолог.

По его словам, "слабое представительство Харькова в списках Партии регионов свидетельствует о том, что руководство Партии регионов устало от того, что происходит в Харькове, а после смерти Евгения Кушнарёва руководство партии не видит, на кого может положиться, в городе нет равноценного ему человека".

Комментируя в целом списки кандидатов в народные депутаты от Партии регионов, В.КАРАСЁВ подчеркнул, что "группа В.ЯНУКОВИЧА укрепила позиции, Ринат АХМЕТОВ сохранил свою квоту, а вытеснены в сторону так называемые стародонецкие, связанные с Николаем АЗАРОВЫМ".

Комментируя характерные тенденции будущей предвыборной кампании, В.КАРАСЁВ отметил, что в настоящее время формируются партии дисциплинарного типа.

"На ближайшие 5 лет сформирована мега-тройка в составе Блока Юлии Тимошенко (БЮТ), Партии регионов и партии "Наша Украина", которая и будет определять политику в государстве", - считает он.

Говоря о вероятных результатах парламентских выборов, В.КАРАСЁВ привел данные некоторых социологических исследований, согласно которым ПР наберет 27% голосов избирателей, БЮТ - 19%, блок "Наша Украина - Народная самооборона" - 15%. По мнению политолога, некоторые шансы попасть в ВР имеет Блок Литвина, но "один В.ЛИТВИН не справится, нужны еще яркие спикеры в этом же блоке".