Тимошенко прибыла в суд

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на заседание Окружного административного суда города Киева, который рассматривает исковое заявление БЮТ о бездеятельности Центральной избирательной комиссии в вопросе регистрации списка кандидатов в народные депутаты от блока на внеочередных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Ю.ТИМОШЕНКО на заседание суда прибыли еще несколько депутатов V созыва от БЮТ.