Тимошенко прибыла в суд

17:48, 14 августа 2007
Политика
880 0

С ней еще несколько депутатов

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко дает интервью журналистам. Киев, 13 августаЛидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на заседание Окружного административного суда города Киева, который рассматривает исковое заявление БЮТ о бездеятельности Центральной избирательной комиссии в вопросе регистрации списка кандидатов в народные депутаты от блока на внеочередных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Ю.ТИМОШЕНКО на заседание суда прибыли еще несколько депутатов V созыва от БЮТ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter