Тимошенко прибыла в суд
17:48, 14 августа 2007Политика
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С ней еще несколько депутатов
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на заседание Окружного административного суда города Киева, который рассматривает исковое заявление БЮТ о бездеятельности Центральной избирательной комиссии в вопросе регистрации списка кандидатов в народные депутаты от блока на внеочередных парламентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Ю.ТИМОШЕНКО на заседание суда прибыли еще несколько депутатов V созыва от БЮТ.
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