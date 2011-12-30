Политическая элита не осознает, что происходит

Очевидной тенденцией уходящего года стало наличие четкого общественного запроса на справедливость и нравственность государственной и политической власти, считает президент Института правовой политики, экс-министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Как сообщили УНИАН в Институте правовой политики, подводя итоги 2011 года в прямом эфире на радио «Ера», Н.ОНИЩУК сказал, что в этом году не только в Украине, но и в других государствах мира четко прослеживается общественный запрос на справедливость и нравственность государственной и политической власти и ее соответствие тем ценностям, которые политическая элита, к сожалению, еще не осознала.

«В случае, если разрыв между запросами общества и неспособностью власти отвечать на эти запросы будет расти, существует угроза заострения кризисных явлений и роста протестных настроений в обществе», - отметил Н.ОНИЩУК.

Он подчеркнул, что если первые 20 лет своей независимости Украина потратила на атрибутивное формирование системы организации государственной власти, переход от тоталитаризма к демократическим принципам и рыночной экономике, то следующие 20 лет должны быть посвящены качественному развитию государства относительно тех вызовов и запросов, которые сформировались в обществе.