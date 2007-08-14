Кому бы отдали голоса избиратели в ближайшее воскресенье (соцопрос)

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, трехпроцентный барьер преодолели бы четыре политические силы – Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, Блок “Наша Украина – Народная самооборона” и Коммунистическая партия Украины.

Такие данные репрезентативного опроса сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Социоизмерение”, директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.

Согласно полученным данным, за Партию регионов готовы проголосовать 26,3% граждан, за Блок Юлии ТИМОШЕНКО отдали бі свои голоса 21,4% респондентов, за Блок “Наша Украина – Народная Самооборона” – 14,1% опрошенных, Коммунистическая партия Украины набрала бы 4,7% голосов.

За гранью трехпроцентного барьера остались Блок Литвина, который согласно результатам опроса набрал 2,8% голосов избирателей, Социалистическая партия Украины, за которую готовы проголосовать 1,1% респондентов и Прогрессивная социалистическая партия Украины, которая набрала 0,7% голосов.

При этом, 5,6% респондентов собираются голосовать за остальные партии, 9,3% граждан было трудно ответить на вопрос, 3,7% опрошенных будут голосовать против всех, а 10,2% граждан не собираются принимать участия в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду.

Репрезентативный опрос был проведен Центром социологических и политологических исследований “Социоизмерение” с 23 июля по 1 августа 2007г. на территории 16 областей Украины и в г. Киеве. Методом интервью были опрошены 2100 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность выборки – в пределах 2, 3%.