Янукович переадресовал Азарову претензии, услышанные на пресс-конференции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал ряд поручений относительно проработки вопросов, затронутых СМИ во время итоговой пресс-конференции главы государства.

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Президента Украины.

По результатам итоговой пресс-конференции Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, которая состоялась 21 декабря 2011 года, и с целью проработки вопросов, затронутых представителями средств массовой информации на этой пресс-конференции, премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ поручено предусмотреть во время внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» расходы в необходимых объемах на строительство второй очереди водопровода от с.Чернеливка Красиловского района до г. Хмельницкий. По результатам выполнения поручения предлагается доложить до 1 февраля 2012 года.

Главе правительства также поручено до 31 декабря 2013 года обеспечить завершение строительства Волынского областного перинатального центра (г. Луцк). Кроме того Н.АЗАРОВУ поручено доложить об обеспечении строительства и реконструкции автомобильной дороги Киев–Черкассы–Днепропетровск, в частности через г. Канев и г. Чигирин.

Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ предложено обеспечить полную и беспристрастную проверку информации, предоставленной представителями средств массовой информации во время пресс-конференции, относительно деятельности председателя Хмельницкой областной государственной администрации Василия ЯДУХИ, председателя Великоновоселковского районного совета Донецкой области Валерия ШИРЫ и принять по результатам проверки исчерпывающие меры реагирования в соответствии с законодательством. О выполнении этого поручения предлагается доложить до 20 января 2012 года.