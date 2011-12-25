Молодежное крыло Яценюка готовит «Новогоднее ухо»
Сообщение из Луганска
Луганская молодежная организация партии «Фронту Змін» во вторник, 27 декабря, на Театральной площади Луганска проведет акцию «Новогоднее ухо власти».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе организации.
Представители молодежи потребуют от главы Луганской облгосадминистрации Владимира ПРИСТЮКА, как от представителя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, обратить внимание на то, что в течение уходящего года ни одно из предвыборных обещаний главы государства, касающиеся молодежи, не было выполнено.
В пресс-службе организации напоминают, что В.ЯНУКОВИЧ обещал увеличить количество бюджетных мест в государственных вузах до 75%; создать условия для возрождения ипотечного кредитования с фиксированной ставкой не более 7% в год; за 10 лет построить миллион квартир для молодежи, работников бюджетной сферы, малообеспеченных семей, людей с ограниченными физическими возможностями; а также ввести налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет.
«Теперь нас ждет следующий, 2012 год - год борьбы за свои права. Это будет время, когда мы сделаем все, чтобы руководители представительской и исполнительной власти в нашем регионе реагировали на основные проблемы и потребности молодежи», - говорится в обращении молодежной организации к представителям СМИ.
«Мы хотим, чтобы 2012 год стал шагом к благосостоянию каждого украинца, а не только отдельной группы людей, находящихся у власти. Не обещайте нам золотые горы. Просто услышьте нас, дайте нам возможность и мы все сделаем сами», - отмечают в молодежной организации «Фронту Змін».