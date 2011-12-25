Молодежное крыло Яценюка готовит «Новогоднее ухо»

Луганская молодежная организация партии «Фронту Змін» во вторник, 27 декабря, на Театральной площади Луганска проведет акцию «Новогоднее ухо власти».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе организации.

Представители молодежи потребуют от главы Луганской облгосадминистрации Владимира ПРИСТЮКА, как от представителя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, обратить внимание на то, что в течение уходящего года ни одно из предвыборных обещаний главы государства, касающиеся молодежи, не было выполнено.

В пресс-службе организации напоминают, что В.ЯНУКОВИЧ обещал увеличить количество бюджетных мест в государственных вузах до 75%; создать условия для возрождения ипотечного кредитования с фиксированной ставкой не более 7% в год; за 10 лет построить миллион квартир для молодежи, работников бюджетной сферы, малообеспеченных семей, людей с ограниченными физическими возможностями; а также ввести налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет.

«Теперь нас ждет следующий, 2012 год - год борьбы за свои права. Это будет время, когда мы сделаем все, чтобы руководители представительской и исполнительной власти в нашем регионе реагировали на основные проблемы и потребности молодежи», - говорится в обращении молодежной организации к представителям СМИ.

«Мы хотим, чтобы 2012 год стал шагом к благосостоянию каждого украинца, а не только отдельной группы людей, находящихся у власти. Не обещайте нам золотые горы. Просто услышьте нас, дайте нам возможность и мы все сделаем сами», - отмечают в молодежной организации «Фронту Змін».