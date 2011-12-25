Безсмертный: нельзя спускать Лукашенко расправу с активистками Femen

Официальный Киев ничего не сделал для того, чтобы в Беларуси с украинскими гражданами больше никогда не случались истории, подобные этому вопиющему инциденту. Хотя, как сказал в беседе с ZN.UA бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный, наша страна могла сделать немало.

Прежде всего, должно было прозвучать жесткое заявление украинского МИД, а далее наш посол в Беларуси должен был принять меры к поиску исчезнувших украинских граждан. Наконец, Киев мог бы снизить уровень своего представительства в Минске, отозвав для консультаций посла. «На эти действия МИД Украины не должно влиять то, чем занимались в Беларуси активистки FEMEN. Они — украинские граждане, а в Беларуси в прошлом бесследно исчезли оппоненты президента. Наша страна должна была мгновенно заявить о поддержке своих граждан», — говорит Р.Безсмертный.

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Александр Дикусаров лишь заявил: «Украинские дипломаты в Минске постоянно контактируют с компетентными органами Беларуси для получения информации». После обнаружения девушек он сообщил, что «наш дипломат уже встретился с тремя гражданками Украины, у них нет никаких жалоб на здоровье, чувствуют себя удовлетворительно».

По информации ZN.UA, украинский МИД все же изобразил необходимые формальности, отправив ноту в Минск. Но сомнительно, что Киев будет оказывать давление на белорусскую сторону, добиваясь проведения полноценного расследования этой истории и наказания виновных.

Если бы Киев отозвал посла для консультаций, применил другие дипломатические и экономические меры, а Виктор Янукович, в свою очередь, во время пребывания в Москве сказал несколько слов Александру Лукашенко, то белорусский президент дважды подумал бы, прежде чем давать добро на расправу с украинскими гражданами, заключает издание.