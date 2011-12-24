Соболев: Европейский суд может снять оба ареста Тимошенко сразу

Заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей СОБОЛЕВ не исключает, что Европейский суд по правам человека объединит в одно производство две жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО: на приговор Печерского райсуда Киева по «газовому» делу и на ее повторный арест в рамках уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил журналистам.

«Я убежден, что эти материалы, скорее всего, будут объединены в одно производство о незаконности первого ареста, и рассмотрение в Европейском суде будет и по первому, и по второму делу, поскольку решение апелляционной инстанции является окончательным по делу обжалования арестов», - сказал он.

«Судейская система, как и прокурорская система, полностью зависимы от одного человека в Украине – от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Именно поэтому приговор Ю.ТИМОШЕНКО - это фактически приговор В.ЯНУКОВИЧУ, который, к сожалению, так и не понял, что интересы государства намного выше, чем личная месть, чем попытка расправиться с оппонентами непосредственно через суды и прокуратуры, а не бороться с оппонентами на честных, открытых прозрачных выборах», - глава "теневого правительства".