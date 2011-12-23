Батьківщина, Фронт Змін и "Свобода" поделили избирательные округа

"Батькивщина", "Фронт Змін" и ВО "Свобода" договорились сконцентрировать свое внимание на 150 избирательных округах в ходе парламентских выборов 2012 года.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина», ссылаясь на имеющийся в распоряжении издания пакет внутренних документов Комитета сопротивления диктатуре (КСД), посвященных проведению будущей избирательной кампании.

Из документов следует, что лидеры партий "Батькивщина", "Фронт Змін" и ВО "Свобода" намерены сконцентрироваться на борьбе в 150 из 225 мажоритарных округов, а также координировать свою деятельность в рамках работы избиркомов.

Документы КСД были одобрены в начале декабря и являются результатом деятельности рабочей группы по согласованию кандидатов в народные депутаты от оппозиции в мажоритарных округах. Среди них - программные принципы объединения оппозиции, предложения рабочей группы КСД относительно принципов согласования кандидатов-мажоритарщиков, а также проект регламента взаимодействия партий - участниц КСД по формированию и деятельности избирательных комиссий и наблюдателей.

Газета отмечает, что программные принципы объединения оппозиции сформулированы общими фразами и выдержаны в рамках национал-демократической риторики.

Более конкретным по содержанию является документ, озаглавленный "Предложения рабочей группы к Комитету сопротивления диктатуре". Члены группы, проведя анализ, пришли к выводу, что реальным итогом избирательной кампании-2012 будет получение оппозиционерами 250 мандатов в Верховной Раде VII созыва: 150 за счет депутатов, избранных по партийным спискам, еще 100 - в мажоритарных округах. Несмотря на это, члены группы намерены совместными усилиями определить кандидатов от оппозиционных партий во всех 225 округах. "Для согласованного распределения определяются приблизительно 150 округов, - говорится в предложениях. - Остальные 75 округов закрываются членами КСД в соответствии с определенными пропорциями в добровольно-принудительном порядке".

При распределении квот на количество согласованных кандидатов-мажоритарщиков для каждой партии - участницы КСД члены рабочей группы предлагают руководствоваться текущими рейтингами политических сил. "Например, "Батькивщина" - 20%, "Фронт Змін" - 10%, ВО "Свобода" - 4%, - говорится в документе. - "Наша Украина", "За Украину!", НРУ, ПРП, УСДП, Европейская партия, "Народная самооборона", Партия защитников отечества - от 0,4% до 1%".

Наименее рейтинговым партиям участники группы предлагают выделить 40 мажоритарных округов, а 110 оставшихся распределить между "тремя ведущими участниками КСД".

Таким образом, партия "Батькивщина" сможет претендовать на кандидатов в 63 округах, "Фронт Змін" - в 32, ВО "Свобода" - в 15 округах.

Между тем, не исключено, что количество уже закрепленных округов еще изменится. "Квоты ориентировочные и требуют политического согласования, - говорится в предложениях рабочей группы. - Окончательные ответы можно получить только во время работы в разрезе каждой конкретной области и каждой конкретной фамилии потенциальных кандидатов".

При этом «Коммерсант» пишет, что участники КСД отказались от ранее предложенного лидером партии «Фронт Змін» Арсением ЯЦЕНЮКОМ рейтингового принципа отбора кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

Предполагалось, что до июня все возможные кандидаты будут проводить агитацию, после чего путем опроса будет определен лучший из них, и все партии КСД будут работать на его победу. Теперь же лидеры партий решили просто составить списки своих сильных кандидатов и без опроса договориться, кто из них в каком округе будет баллотироваться. "Для нас красной линией является Днепропетровская область. В восточных и южных областях у нас не такие сильные позиции, как у "Батькивщины", поэтому мы сконцентрируемся на центре и севере страны, - сказал собеседник "Ъ" во "Фронте Змін". - "Свобода" в основном будет бороться за голоса на западе Украины".

Участники рабочей группы отмечают, что согласование кандидатов "желательно провести за короткий период - до 1 января 2012 года", и «в День соборности (22 января) огласить согласованный список на форуме КСД».

Третий документ КСД, имеющийся в распоряжении "Ъ", посвящен основным аспектам взаимодействия оппозиционных партий в контексте формирования и деятельности избиркомов, а также наблюдателей.

Кроме того, будет вестись разъяснительная работа: предусмотрено, что партии - участницы КСД совместно готовят печатные и мультимедийные научно-методические материалы для членов КСД в избиркомах, а также проводят обучение членов комиссий.

Отдельный раздел регламента посвящен возможной замене членов комиссий от партий - участниц КСД. В частности, в документе указывается, что в случае возникновения обоснованных претензий к работе члена избиркома либо наблюдателя "все партии - члены КСД могут требовать от субъекта представления кандидатуры заменить его".